Fas'taki deprem anı kamerada! İnsanlar can havliyle kendilerini sokağa böyle attı

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti. Birçok kentte büyük yıkıma neden olan deprem anında kaydedilen bir görüntü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 632 kişinin öldüğü, 329 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen deprem anına ait bir videoda insanların kendilerini can havliyle sokağa attığı anlar yer alıyor.