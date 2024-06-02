Fenerbahçe, Jose Mourinho\'yu taraftarlarıyla buluşturuyor

Dünya

Fenerbahçe bugün Kadıköy’deki törenle yeni teknik direktörü Jose Mourinho’yu taraftarlarıyla bir araya getiriyor.

Şükrü Saraçoğlu’ndaki törenin hazırlıkları devam ediyor.

Portekizli çalıştırıcı, Londra’daki Şampiyonlar Ligi final maçı sırasında yapılan paylaşımla “Kadıköy’de görüşürüz” mesajını gönderdi.

Mourinho “Birlikte yolculuğumuza başlayalım” dedi.

Kadıköy’deki imza töreni saat 19.00’da yapılacak.

Chelsea, Real Madrid gibi dev kulüpleri çalıştıran Mourinho, Avrupa futbolunda son 20 yıla damga vurmuş bir isim.

Ülkesi Portekiz’in Benfica takımı ile başladığı teknik direktörlük kariyerinde 21 büyük kupa ve şampiyonluk elde etti.

Mourinho, Avrupa’nın üç büyük kupası, Şampiyonalar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’ni kazanmış tek çalıştırıcı olma onurunu da taşıyor.

61 yaşındaki çalıştırıcı son büyük başarısını Roma’yla elde etti.

Mourinho yönetiminde kulüp 2022 yılında Avrupa Konferans Ligi şampiyonu oldu ve tarihindeki ilk Avrupa kupasını elde etti.

Jose Mourinho, İtalyan ekibi ile 2023 yılında da Avrupa Ligi’nde final oynadı ama Sevilla’ya penaltılarla kaybetti.

İsmail Kartal'a veda

Fenerbahçe yönetimi rekor puanla ikinci olan takımın çalıştırıcısı İsmail Kartal'a da veda etti.

Veda mesajında "Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın…Yolun açık olsun." denildi.