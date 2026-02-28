Fetih İnsani Yardım Vakfı'ndan Suriye'deki yetimler için destek programı - Son Dakika
Fetih İnsani Yardım Vakfı'ndan Suriye'deki yetimler için destek programı

28.02.2026 17:06
Fetih İnsani Yardım Vakfı, Dünya Yetimler Günü kapsamında Suriye'deki yetim çocuklara yönelik bir yardım programı düzenleyeceğini açıkladı. 5 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek programda, gönüllü ekiplerin Suriye'ye giderek yetim çocuklarla iftar yapması ve hediyeler dağıtması planlanıyor.

Ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü kapsamında, Fetih İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'de yetim çocuklara yönelik yardım programı düzenlenecek.

SURİYE'DEKİ YETİMLERE DESTEK

Vakıf tarafından organize edilen program kapsamında gönüllü ekiplerin 5 Mart 2026 tarihinde Suriye'ye giderek yetim çocuklarla iftar programı gerçekleştirmesi ve çeşitli hediyeler dağıtması planlanıyor.

Yardım organizasyonuna gazeteciler Özlem Doğan, Mehmet Ardıç ve Baki Yaya da katılacak. Gazeteciler, program süresince bölgedeki yetim çocukların yaşam koşullarını yerinde gözlemleyerek kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

HAYIRSEVELERDEN DESTEK BEKLENİYOR

Vakfın açıklamasına göre organizasyon kapsamında yetim çocuklara iftar yemeği verilecek ve çeşitli hediyeler dağıtılacak. Bir yetimin iftar ve hediye bedelinin 750 lira olarak belirlendiği kampanya için hayırseverlerin destekleri bekleniyor.

Yetkililer, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen programın, savaşın etkilediği bölgelerde yaşayan yetim çocuklara moral sağlamayı ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Bağış yapmak isteyen vatandaşların, vakfın banka hesabı üzerinden katkıda bulunabilecekleri ifade edildi. Vakıf yetkilileri, Ramazan ayı boyunca benzer yardım faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

