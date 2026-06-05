Fidan, Bangladeş ile Kültürel İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Fidan, Bangladeş ile Kültürel İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Fidan, Bangladeş ile Kültürel İşbirliği Anlaşması İmzaladı
05.06.2026 11:24
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'te kültürel iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da mevkidaşı Khalilur Rahman ile görüştü ve iki ülke arasında kültürel iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'da resmi temaslarda bulundu. Bakan Fidan, programı çerçevesinde ilk olarak Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Temaslarını sürdüren Bakan Fidan, daha sonra Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan tarafından, 'Türkiye ile Bangladeş Hükümetleri Arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza atıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Fidan, Bangladeş ile Kültürel İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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