Fidan, Bangladeş ile Kültürel İşbirliği Anlaşması İmzaladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da mevkidaşı Khalilur Rahman ile görüştü ve iki ülke arasında kültürel iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'da resmi temaslarda bulundu. Bakan Fidan, programı çerçevesinde ilk olarak Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Temaslarını sürdüren Bakan Fidan, daha sonra Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan tarafından, 'Türkiye ile Bangladeş Hükümetleri Arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza atıldı.