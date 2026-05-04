Filipinler\'de 6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in doğusundaki Samar Adasında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in doğusundaki Samar Adasının kuzeybatısında yer alan Nena bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yerin 73,3 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin, ülkenin doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde de hissedildiği belirtildi. Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.