Filipinli kadının, 'Buda' diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı

Filipinler'de bir kadın, bir mağazadan satın aldığı Buda figürüne dört yılını dua ederek geçirdi.Ta ki bir gün bir arkadaşı dua ettiği Buda figürünün aslında Shrek olduğunu söyleyene kadar.

MAĞAZADAN BUDA HEYKELİ ALDI

Sosyal medya uygulamalarında ilginç bir hikaye dolaşıma girdi. Shrek'e dört yıl dua ederek geçirdi. Filipinler'de bir kadın, bir mağazadan satın aldığı yeşil "Buda" figürüne 4 yıl boyunca dua etti. Kadını ziyaret eden bir arkadaşı figürü görünce çok şaşırdı.

4 YIL BOYUNCA SHREK'E DUA ETMİŞ

Kadının 4 yıl boyunca ibadet ettiği figürün animasyon film kahramanı Shrek olduğunu gördü. Arkadaşı kadına dua ettiği "Buda" figürünün Shrek olduğunu açıkladı. Kadının 4 yıl boyunca Shrek'e dua etmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Ancak birçok kişi kadının dualarının safiyane olduğunu belirtti.