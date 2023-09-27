Filipinli kadının, "Buda" diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı - Son Dakika

Filipinli kadının, "Buda" diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı

Filipinli kadının, "Buda" diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı
Son Güncelleme: 27.09.2023 10:27

Filipinler'de bir kadın, bir mağazadan satın aldığı yeşil "Buda" figürüne dört yıl boyunca dua etti. Bir süre sonra arkadaşlarından biri ona dua ettiği "Buda" figürünün aslında animasyon film kahramanı Shrek olduğunu söyledi.

Filipinler'de bir kadın, bir mağazadan satın aldığı Buda figürüne dört yılını dua ederek geçirdi.Ta ki bir gün bir arkadaşı dua ettiği Buda figürünün aslında Shrek olduğunu söyleyene kadar.

MAĞAZADAN BUDA HEYKELİ ALDI

Sosyal medya uygulamalarında ilginç bir hikaye dolaşıma girdi. Shrek'e dört yıl dua ederek geçirdi. Filipinler'de bir kadın, bir mağazadan satın aldığı yeşil "Buda" figürüne 4 yıl boyunca dua etti. Kadını ziyaret eden bir arkadaşı figürü görünce çok şaşırdı.

Filipinli kadının, 'Buda' diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı

4 YIL BOYUNCA SHREK'E DUA ETMİŞ

Kadının 4 yıl boyunca ibadet ettiği figürün animasyon film kahramanı Shrek olduğunu gördü. Arkadaşı kadına dua ettiği "Buda" figürünün Shrek olduğunu açıkladı. Kadının 4 yıl boyunca Shrek'e dua etmesi sosyal medyada alay konusu oldu. Ancak birçok kişi kadının dualarının safiyane olduğunu belirtti.

Filipinli kadının, 'Buda' diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı
Filipinli kadının, 'Buda' diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı

Filipinler, Shrek, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filipinli kadının, 'Buda' diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinli kadının, "Buda" diye alıp dua ettiği figür Shrek çıktı - Son Dakika
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