Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız - Son Dakika
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Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

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22 Mayıs'ta açıklama yaparak iki devletli bir çözümü desteklemek ve barışı sağlamak amacıyla Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını açıklayan Norveç'ten gündem yaratacak bir adım daha geldi. UCM Başsavcısı Kerim Han'ın geçtiğimiz günlerdeki "yakalama kararı" başvurusuna ilişkin konuşan Norveç Dışişleri Bakanı Eide "Tutuklama emri çıkması ve ülkemiz topraklarına adım atması halinde Netanyahu'yu tutuklayacağız" dedi.

23.05.2024 09:32
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Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi" dedi.

On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

"NORVEÇ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYOR"

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi. Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

NETANYAHU GELİRSE TUTUKLAYACAK

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasına ilişkin Norveç basınına değerlendirmelerde bulundu. UCM tarafından tutuklama emri çıkarılması ve Norveç topraklarına gelmeleri halinde Netanyahu ve Gallant'ı tutuklamak zorunda kalacaklarına işaret eden Eide, aynı prosedürün UCM'nin haklarında yakalama kararı başvurusunda bulunan Hamas lideri için de geçerli olacağını ifade etti. Eide, aynı uygulamanın diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli olduğunu kaydetti. Norveç, tutuklama emri çıkması halinde Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI BAŞVURUSU

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti. UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Filistin\'i resmen tanıyan Norveç\'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu\'yu tutuklayacağız

Filistin, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Turgut: Helal olsun Norveç'e, şeytan ülke olmadığını gösterdin. 23 1 Yanıtla
  • Ne Pa: Bazi süslüman ülkelerden daha cesurlar helal olsun 19 1 Yanıtla
  • Ali Sogukpinar: Norveç doğru olanı yapıyor. Bizim de kendi topraklarımızda tutuklama emrimiz vardır inşallah diye düşünüyorum. 7 3 Yanıtla
  • Ankara null: helal olsun turkiyede ticaret yapmaya devar etsin komedi ulkesiyiz 0 0 Yanıtla

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