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Filistin Kızılayı: Gazze'ye yapılan yardımlar ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılamıyor - Son Dakika
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Filistin Kızılayı: Gazze'ye yapılan yardımlar ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılamıyor

Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım yüklü 4 bin 367 kamyonun giriş yaptığını, ancak bu yardımların ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılamadığını belirtti.

Filistin Kızılayı: Gazze\'ye yapılan yardımlar ihtiyaçların yüzde 10\'unu karşılamıyor
18.12.2023 - 10:56,
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Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım yüklü 4 bin 367 kamyonun giriş yaptığını, ancak bu yardımların ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılamadığını belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "21 Ekim'den 16 Aralık'a kadar Refah sınır kapısından 4 bin 367 kamyon giriş yapmış olup, yardımların yüzde 60'ı Filistin Kızılay'ına gönderilmiştir. Bu kamyonların yüzde 49'u gıda maddesi, yüzde 11,7'si tıbbi malzeme, yüzde 20,3'ü yardım malzemesi (battaniye, giysi vb.) yüzde 19'u su olarak kaydedilmiştir. Ulaşan yardımlar ihtiyaçların yüzde 10'unu bile karşılamamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Filistin Kızılayı: Gazze'ye yapılan yardımlar ihtiyaçların yüzde 10'unu karşılamıyor - Son Dakika
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