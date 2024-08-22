Filistin Kızılayı, Han Yunus'ta düzenlenen saldırı sonrası yararlıları tahliye etmek için bölgeye gittikleri sırada İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerinin aracına ateş açtığını duyurdu. Örgüt, o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Han Yunus'taki Al-Mawasi bölgesinden yaralıları almaya çalışan Filistin Kızılay Derneği ekiplerine doğrudan ateş açtı. Ekipler yaralıları tahliye edemeden bölgeden çekilmek zorunda kaldı" denildi.
Görüntülerde, silah seslerinin duyulduğu, araçta yolcu koltuğunda oturan görevlinin kendisini korumak için eğildiği görüldü.
Son Dakika › Dünya › Filistin Kızılayı'na İsrail güçlerinden saldırı - Son Dakika
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