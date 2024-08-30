Filistinli sosyal medya içerik üreticisi Medo Halimi İsrail saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Filistinli sosyal medya içerik üreticisi Medo Halimi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Filistinli sosyal medya içerik üreticisi Medo Halimi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Gazze'de çadırda ve çatışmalarla geçen günlük hayatını sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki Muhammed 'Medo' Halimi, İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Medo'nun ölümü, sosyal medyada binlerce mesajın paylaşılmasına neden oldu.

30.08.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZZE'DE çadırda ve çatışmalarla geçen günlük hayatını sosyal medyada paylaşan Filistinli sosyal medya içerik üreticisi 19 yaşındaki Muhammed 'Medo' Halimi, İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada Halimi anısına binlerce mesaj paylaşıldı.

Gazze'de çadırda kalan ve günlük hayatını paylaşan içerik üreticisi Medo Halimi İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıdan yara alarak kurtulan Medo'nun ölüm haberini paylaşan birlikte videolar çektiği arkadaşı Talal Murad, Medo'nun anısına paylaştığı mesajında, "En yakın arkadaşım Medo Halimy kollarımda öldü. Her şeyi birlikte yaptık, güldük, ağladık, saatlerce durmadan yürüdük, birlikte bir iş yürüttük ama ne yazık ki birlikte ölmedik" dedi. Medo'nun takipçileri anısına sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı. Medo ve Talal Haziran ayında bir medya kuruluşuna verdikleri röportajda, "Ne olursa olsun, hangi koşullar altında olursa olsun hayatta kalacağız ve yaşayacağız. Yenilemeyiz. Biz çok güçlü insanlarız ve ne olursa olsun yaşayacağız" ifadelerini kullanmışlardı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, İsrail, Dünya, Gazze, Uluslararası, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinli sosyal medya içerik üreticisi Medo Halimi İsrail saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Filistinli sosyal medya içerik üreticisi Medo Halimi İsrail saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement