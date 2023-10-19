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Filistinli Yazar İsrail'in Hedef Aldığı Bombardımanda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Filistinli Yazar İsrail'in Hedef Aldığı Bombardımanda Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 19.10.2023 15:00

Filistinli yazar Abdullah Al Akkad, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki evine atılan bomba sonucu eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti. Al Akkad ailesinin cenaze namazı bilgileri daha sonra açıklanacak. Filistinli yazar, İsrail'in Filistinlilerin güneye göç etmesi uyarısını reddederek, mahallelerinde kalma sözü veren gençlere selam göndermişti.

Filistinli yazar Abdullah Al Akkad, İsrail'n hedef aldığı Gazze'de, Han Yunus'un merkezindeki evine atılan bomba sebebiyle eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybetti.

Al Akkad ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yazar ve ailesinin cenaze namazı bilgileri daha sonra açıklanacak.

İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göç etmesi uyarısını reddeden Filistinli yazar, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bugünden sonra yerinden edilme yok. Bedeli ne olursa olsun mahallelerinde kalma sözü veren binlerce Al-Shati ve Al-Jalaa kampı gençliğine selamlar. Onların sloganı Bugünden sonrası göç değil, cihat ve samimi bir niyet var." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Filistinli Yazar İsrail'in Hedef Aldığı Bombardımanda Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli Yazar İsrail'in Hedef Aldığı Bombardımanda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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