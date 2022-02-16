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Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı - Son Dakika

Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı

16.02.2022 11:44
Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen yıl Amerikalıların Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisindeki benzer şekilde dolandırıldığını ve 1 milyar dolardan fazla para kaptırdıklarını duyurdu.

Dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisine benzer bir hikaye yaşandı. FBI, geçen yıl boyunca Amerikalıların Tinder avcılarına 1 milyar dolardan fazla para kaptırdığını açıkladı.

FBI'a bağlı Siber Suçlar Şikayet Merkezi'nden (IC3) yapılan açıklamaya göre, dolandırılanların büyük kısmı 40 yaşının üzerinde, evli değil ya da engelli.

"GÜNLÜK TUTANLAR VAR"

Dolandırıcıların çeşitli hediyelerle ve trajediler ve ölüm gibi hikayelerle kurbanlarını cezbetmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Suçlular, tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde kullanılan iyi prova edilmiş senaryolara güvenerek becerilerini geliştirmek için saatlerini harcıyor ve bazen onları nasıl manipüle edip sömüreceklerini daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tutuyor" uyarısı yapıldı.

Tinder avcılarından biri, İsrail doğumlu Simon Leviev'in, bu yolla kadınları yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı bilgisi verildi.

DOLANDIRILANLARIN GERÇEK SAYISI DAHA YÜKSEK

Şikayet merkezine 2020 yılında konuyla ilgili 24 bin kadar şikayet gittiği ve kurbanların toplamda 605 bin dolar para kaptırdığı kaydedildi.

Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolandırıcıların kurbanlarının büyük kısmını ise internet okur yazarlığı az olan kesim oluşturuyor.

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Son Dakika Dünya Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı - Son Dakika Dünya


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