Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı

24.08.2022 16:56

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in parti görüntüleri dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Partiden sonra yaptırdığı uyuşturucu testi negatif çıkan Marin, görüntüler hakkında yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Marin, "Ben de bir insanım" diyerek haksızlığa uğradığını belirtti.

Finlandiya günlerden bu yana başbakan Sanna Marin'in partideki dans görüntülerini konuşuyor. Bir erkekle yakınlaştığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay daha da büyük bir boyut alırken, Marin'den uyuşturucu testi talep edildi. Bu talebi kabul eden Marin'in testi negatif çıktı. Son olarak olaylar hakkında bir konuşma gerçekleştiren Marin, sahnede gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜLERDEN SONRA KATILDIĞI İLK KONFERANS

Arka arkaya sızan görüntüleri nedeniyle zor günler geçiren Başbakan, bugün bir konferansa katıldı. Marin, konuşması sırasında, "Bu geçen hafta hayatımda hiç kolay olmadı. Dürüst olmak gerekirse oldukça zordu. Yine de insanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok ne yaptığımıza, işimize odaklandığını düşünmek istiyorum." sözlerini kullandı. Marin, sözleri sırasında gözyaşlarına boğulurken, o anda seyircilerden alkışlı destek geldi.

Dans görüntüleri sızan Sanna Marin, kürsüde kendisini savunurken ağlamaya başladı

"BEN DE BİR İNSANIM"

Marin, gözyaşları içinde 'Ben de bir insanım' derken, kendisini dinlemeye gelenlerin ona destek verdiği görüldü. Konuşmasına gözyaşları içinde devam eden Başbakan, "Ben de bazen, bu kara bulutların ortasında eğlenmeyi ve neşeyi özlüyorum." dedi. Bugüne kadar basına yansıyan tüm fotoğraf ve videoların 'özel ve kişisel hayatı' olduğunu vurgulayan Marin, görevlerini aksatmadığını da ifade etti.

Dans görüntüleri sızan Sanna Marin, kürsüde kendisini savunurken ağlamaya başladı

POLİSTEN PARTİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı.

Fox News'in haberine göre, Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi. Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi.

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SON DAKİKA: Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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