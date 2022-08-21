Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in 6 Ağustos'ta yaptığı ev partisinin görüntüleri tüm dünyada gündem oldu. Sanna Marin, katıldığı partide uyuşturucu madde bulunması ve evli olmadığı bir adam tarafından boynundan öpüldüğü videosu ile büyük tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Sosyal medyada yüzlerce Finlandiya ve diğer ülkelerden kadınlar Marin'e destek diyerek dans ettikleri anları paylaştı.

MARIN: DANS ETMEK VE ALKOL ALMAK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM

Dans ettiği görüntüleri sosyal medyaya düştükten sonra tartışma yaratan Marin ise "Dans etmek, şarkı söylemek , arkadaşlarıma sarılmak ve alkol almak dışında hiçbir şey yapmadım. Umarım ki 2022'de karar alıcıların dans etmesi, şarkı söylemesi, partilere gitmesi kabul edilebilir" demişti.