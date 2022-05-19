Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor

19.05.2022 11:26

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu konusunda Türkiye'nin veto kararına destek çıktı. Hırvatistan lideri, "Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor. İsveç'i dost görmüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmak için resmi başvuruyu dün gerçekleştirdi. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı. Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

HIRVAT LİDER, TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNİ HAKLI BULDU

Hırvatistan CumhurbaşkanıZoran Milanovic, Türkiye'nin İsveç'ten NATO üyeliği konusunda haklı taleplerinin bulunduğunu belirterek bu durumun, İsveç'in üyeliğini zora soktuğunu ifade etti. İsveç'in bu talepleri karşılayıp karşılayamayacağından emin olmadığını dile getiren Milanovic, "İsveç, Türkiye'nin isteklerini yerine getirirse artık eski İsveç olmayacak. NATO'ya girerse de eskisi gibi bir ülke olmayacak." dedi.

"TÜRKİYE KENDİSİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEYLERİ TALEP EDİYOR"

Milanovic, "İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamanın 'itibarını' sarsacağını düşüneceğini, Türkiye'nin de taleplerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğini" belirterek "Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor. İsveç'i dost görmüyor." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda sergilediği tutumun, "ciddi devletlerin" işleyişini ortaya koyduğuna işaret eden Milanovic, Hırvatistan'ın da Bosna Hersek'teki Hırvatların statüsü konusunda benzer bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydetti.

"TÜRK ONURUNUN BİR ÖRNEĞİ"

"Bu, Hırvatların Bosna Hersek'teki durumunun tam aksine, Türk onurunun bir örneği. Bizler de kendi çıkarlarımız için mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullanan Zoran Milanovic, "Burada zarara uğrayan taraf, Türkiye olmayacak." diye konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışma yarattı Hırvatistan'da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve hükümet arasında tartışmaya neden olmuştu.

ERDOĞAN: NATO'YU GÜVENSİZ HALE GETİRMEYE 'EVET' DEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunarak "Müttefiklerimizden hassasiyetlerimizi anlamalarını, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı korumak gibi bir hassasiyetimiz vardır. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık. 30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Biz NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hala yürüyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Finlandiya Dışişleri Bakanı: 'Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz' Finlandiya Dışişleri Bakanı: 'Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz' Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
Kaynak: AA

Hırvatistan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor - Son Dakika


Son Dakika
11:24 MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:37:56. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement