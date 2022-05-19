Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmak için resmi başvuruyu dün gerçekleştirdi. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı. Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

HIRVAT LİDER, TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNİ HAKLI BULDU

Hırvatistan CumhurbaşkanıZoran Milanovic, Türkiye'nin İsveç'ten NATO üyeliği konusunda haklı taleplerinin bulunduğunu belirterek bu durumun, İsveç'in üyeliğini zora soktuğunu ifade etti. İsveç'in bu talepleri karşılayıp karşılayamayacağından emin olmadığını dile getiren Milanovic, "İsveç, Türkiye'nin isteklerini yerine getirirse artık eski İsveç olmayacak. NATO'ya girerse de eskisi gibi bir ülke olmayacak." dedi.

"TÜRKİYE KENDİSİ İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEYLERİ TALEP EDİYOR"

Milanovic, "İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamanın 'itibarını' sarsacağını düşüneceğini, Türkiye'nin de taleplerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğini" belirterek "Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor. İsveç'i dost görmüyor." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda sergilediği tutumun, "ciddi devletlerin" işleyişini ortaya koyduğuna işaret eden Milanovic, Hırvatistan'ın da Bosna Hersek'teki Hırvatların statüsü konusunda benzer bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydetti.

"TÜRK ONURUNUN BİR ÖRNEĞİ"

"Bu, Hırvatların Bosna Hersek'teki durumunun tam aksine, Türk onurunun bir örneği. Bizler de kendi çıkarlarımız için mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullanan Zoran Milanovic, "Burada zarara uğrayan taraf, Türkiye olmayacak." diye konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışma yarattı Hırvatistan'da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve hükümet arasında tartışmaya neden olmuştu.

ERDOĞAN: NATO'YU GÜVENSİZ HALE GETİRMEYE 'EVET' DEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunarak "Müttefiklerimizden hassasiyetlerimizi anlamalarını, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı korumak gibi bir hassasiyetimiz vardır. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık. 30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Biz NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hala yürüyor." ifadelerini kullandı.