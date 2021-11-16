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Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi - Son Dakika

Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

16.11.2021 12:23
Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

Fransa'da bulunan Pont-Saint Esprit Köyü'nde 1951 yılında meydana gelen ve daha sonra CIA'nın deneyi olduğu öne sürülen olay duyanları korkutuyor. Söz konusu olaya göre korkunç bir deney gerçekleştiren CIA, köydeki fırından satılan ekmek yüzünden tüm köyün zihnini ele geçirdi ve insanların delirmesini sağladı.

Fransa'nın Pont-Saint Esprit Köyü'nde 1951 yılında meydana gelen olay, tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Bugün bile gizemini koruyan olayda aynı fırından ekmek yiyen insanların bir anda garip şeyler görmeye başlaması, hatta bazılarının kendilerini uçak sanarak yüksekten atması bir dönemin en çok konuşulan konusu olmuştu. Daha sonra yapılan araştırmalarda, bu durumun bir CIA deneyi iddiası ortaya atıldı.

Korkunç deney hala sır gibi saklanıyor! Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

KÖYDE OLMAYAN ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADILAR

Pont-Saint Esprit Köyü'nde yaşayanlar 16 Ağustos sabahına kadar normal hayatlarına devam ediyordu. Ancak 16 Ağustos'tan sonra hayatlarında hiç beklemedikleri bir değişiklikle karşılaştılar. Çünkü köyde yaşayan insanlar bambaşka bir hale bürünmüştü. Çoğu kişi, köyde aslında olmayan şeyler olduğunu iddia ediyordu.

DOKTORLARIN MUAYENEHANESİ DOLDU TAŞTI

Köylüler ejderha gördüklerini hatta yılanların kendilerine saldırdıklarını iddia ediyordu. Hastalanan kişilerin ayrıca, mide bulantısı, kusma, titreme, ateş basması gibi şikayetleri olduğunu anlatıyordu. 16 Ağustos günü kasabadaki iki doktorun muayenesi de daha önce hiç olmadığı kadar dolmuştu. Doktorlar hastaların çoğu ve benzer belirtiler göstermesinden aslında durumun bir gıda zehirlenmesi olduğunu anladı.

Korkunç deney hala sır gibi saklanıyor! Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

KENDİSİNİ UÇAK ZANETTİ

Kendisinin uçak olduğunu sanan bir adam, ikinci kattaki pencereden atlayarak yaşamını yitirdi. Kasabanın bir diğer ucunda ise 11 yaşında olan Charles Granjhon evinden koşarak çıkıp büyük annesini boğmaya çalışırken yakalandı. İşçi Gabriel Validire kendisinin öldüğünü, oda arkadaşının da kafasının bakırdan yapıldığını ve karnını yılanların yediğini iddia ediyordu.

Korkunç deney hala sır gibi saklanıyor! Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

"KAPLAN SALDIRISINA UĞRADIM"

Aynı gün evinden çıkan bir kadın ise kendisine kaplanların saldırdığını söylemekteydi. Köydeki herkes istisnasız hayal görüyordu. Yaratıklar, ejderhalar, kaplanlar, yılanlar ve daha niceleri köylüleri çıldırtıyordu.

Korkunç deney hala sır gibi saklanıyor! Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Yaşanan ilginç olaylar yetkililer tarafından araştırılmaya başlandı. İlginç yaratıklar gören yaklaşık 300 insan incelenmeye başladı. 50'si ise kontrol edilemediği için akıl hastanesine yatırıldı.

AYNI FIRINDAN EKMEK ALDILAR

Doktor Vieu ve Gabbai hastalığın epidemiyolojisini araştırmaya başladı. 19 Ağustos'ta ise bu durumu yaratan faktörün ekmek olduğunda karar verildi. Çünkü hastaların hepsi Pont-Saint-Esprit'teki Briand fırınından ekmek satın almışlardı. Yaşanan olayların sorumlusu olarak köyün fırıncısı Roch Briand gösterildi.

Korkunç deney hala sır gibi saklanıyor! Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

CIA DENEYİ OLDUĞUNA DAİR KANITLAR BULUNDU

Yıllar sonra bir gazetecinin eline geçen belgelerde olayın bir toplu deney olduğu, CIA 'in MK-Ultra adını verdiği "zihin kontrolü" üzerine bir çalışma yaptığını destekler nitelikte bilgilere ulaşıldı. Köye çok yakın yerde bir ilaç laboratuvarı olduğu (sandoz üretiyorlardı) ve gazetecinin ulaştığı belgelerin ise CIA işe laboratuvarın bağlı olduğu şirket yazışmalarını içerdiği belirtildi. Yıllar sonra CIA'nın hem orduda hem sosyal yaşamda bu tip deneyleri sıklıkla yaptığı dile getirildi.

Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi

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Son Dakika Dünya Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi - Son Dakika Dünya


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