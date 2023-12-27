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Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki ablasını tabanca ile öldürdü - Son Dakika
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Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki ablasını tabanca ile öldürdü

Florida'da Noel hediyesi tartışması, 14 yaşındaki bir çocuğun ablasını vurarak öldürmesine ve 15 yaşındaki diğer kardeşin kaçmasına yol açtı. 14 yaşındaki çocuk cinayet suçlamasıyla tutuklandı, diğer kardeş ise cinayete teşebbüs ve delil karartma suçlarından tutuklandı. Şerif, ailenin Noel alışverişinin ardından hediye anlaşmazlığı yaşandığını belirtti. 14 yaşındaki çocuk, annesine kızgındı ve ablasını öldürme tehdidinde bulunmuştu.

Florida\'da 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki ablasını tabanca ile öldürdü
27.12.2023 - 15:55,  Güncelleme: 16:04
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Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel'de kimin daha fazla hediye alacağı konusunda tartıştığı 23 yaşındaki ablası Abrielle Baldwin'i tabanca ile vurarak öldürdü.

14 yaşındaki kardeşinin ablasını öldürdüğü gören 15 yaşındaki diğer erkek kardeş de tabanca ile ablasını öldüren kardeşini karnından vurdu.

Olaydan sonra yaşları 14 ve 15 olan iki kardeş tutuklandı.

Pinellaspolisi, 23 yaşındaki Baldwin, kimin daha fazla hediye alacağı konusunda tartıştığı kardeşine tartışmayı kesmesini söylemesi üzerine kardeşim tabanca sırada bebeği ile beraber olan ablasını vurduğunu bunu gören diğer kardeşin de ablasını vuran kardeşini karnından yaralayıp olay yerinden kaçtığını söyledi.

Ablasını öldüren 14 yaşındaki çocuk, cinayet, çocuk istismarı ve ateşli silah taşıma suçlarından tutuklandı.

15 yaşındaki diğer genç ise ilk dereceden cinayete teşebbüs ve delil karartma suçlarından tutuklandı

Polis şefi Bob Gualtieri, Salı günü yaptığı basın toplantısında üç kardeşin anneleriyle birlikte alışverişe gittiklerini ve ardından Baldwin'ın 11 aylık ve altı yaşındaki oğullarıyla birlikte Noel Arifesi'nde büyükannelerinin evine gittiklerini söyledi.

Daha sonra Noel hediyeleri konusunda sözlü bir anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti.

Sheriff, "Eşit miktarda hediye almadığı için 14 yaşındaki kardeşim annesine kızgın olduğunu ve ablasını ve abisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Savcılar yapılacak tıbbi değerlendirme sonrası ablasını öldüren 14 yaşındaki çocuğun çocuk veya yetişkin olarak yargılanmasına karar verecek.

Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki ablasını tabanca ile öldürdü
Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki ablasını tabanca ile öldürdü
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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki ablasını tabanca ile öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Florida'da 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi yüzünden tartıştığı 23 yaşındaki ablasını tabanca ile öldürdü - Son Dakika
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