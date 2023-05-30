Florida'da silahlı saldırıda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Florida'da silahlı saldırıda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Florida'da silahlı saldırıda 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

30.05.2023 14:10

ABD'de dün kutlanan Anma Günü'nde Florida'nın Hollywood bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Florida polisi sözcüsü Deanna Bettineschi, basına yaptığı açıklamada, yaralıların çoğunun bölgedeki çocuk hastanesine sevk edildiğini söyledi.

Silahlı saldırıda yaralananlardan 4'ünün 1 ila 17 yaşlarında olduğunu belirten Bettineschi, yaralılardan birinin dün ameliyata alındığını açıkladı.

Bettineschi, saldırının yerel saatle 18.00 sularında başladığını, en az bir silah kullanıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Polis, diğer şüphelileri aramaya devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralıların kaldırıldığı hastanenin sözcüsü Yanet Obarrio Sanchez tüm yaralıların stabil durumda olduğunu bildirdi.

- Saldırı Amerikan iç savaşında ölenleri anma gününde meydana geldi

Silahlı saldırı, Hollywood'un Oceanfront yürüyüş yolunda meydana geldi.???????

Söz konusu bölge Anma Günü'nde normalin üstünde ziyaretçi alıyor.

Kaynak: AA
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