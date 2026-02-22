Fransa, AB\'den Trump\'a Ortak Yanıt İstedi

FRANSA, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri artırma kararına karşı Avrupa Birliği'nin ortak yanıt vermesini istedi.

Fransa Ticaret Bakanı Nicolas Forissier, dün İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Paris'in, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ticaret ortaklarına uyguladığı mevcut gümrük vergilerinin çoğunun yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma kararı konusunda Avrupa Birliği'ndeki (AB) muhatapları ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Forissier, AB'nin, ABD'nin son gümrük vergisi hamlesine karşılık verecek araçlara sahip olduğunu belirtti.