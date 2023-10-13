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Fransa'da İşçilere Selam Veren Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika

Fransa'da İşçilere Selam Veren Kadın Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 13.10.2023 19:49

Fransa'da bir kadın, oturduğu binadaki işçilere 'selamünaleyküm' dediği için komşusu tarafından polise şikayet edildi. Kadın bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Polis, 'mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı' gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamünaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.

Paris'te Avukat Nabil Boudi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir kadın müvekkilinin oturduğu binadaki işçilere "selamünaleyküm" dediğini duyan komşusu tarafından polise şikayet edildiğini aktardı.

Avukat Boudi, şikayet kapsamında bu sabah gözaltına alınan kadın müvekkilinin bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Boudi, müvekkilinin neden gözaltına alındığına ilişkin ise polisin, "mevcut bağlamda hiçbir risk alınamayacağı" yanıtını verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Fransa'da İşçilere Selam Veren Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da İşçilere Selam Veren Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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