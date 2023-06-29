Fransa'da polis-protesto çatışmasının ortasında sakin biri sandviç yedi - Son Dakika
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Fransa'da polis-protesto çatışmasının ortasında sakin biri sandviç yedi

29.06.2023 21:08

Fransa'da 17 yaşındaki bir sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan protestolar çatışmaya dönüştü. Ülkeden gelen bir görüntüde ise polis ve protestocuların çatışmasının tam ortasında duran bir kişinin hiçbir şey olmamış gibi sandviç yediği görüldü.

Fransa'da bir polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesiyle başlayan protestolar sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde protestocular ve polis kuvvetleri arasında kalan bir kişinin etrafında olanlara kayıtsız kalarak sandviç yediği görüldü.

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da gerçekleşen olayda bir polis, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olay sonrası ülke genelinde protestolar çatışmalara dönüştü.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SANDVİÇ YEDİ

Protestocular ve polis kuvvetleri arasında kalan bir vatandaşın etrafındaki olan bitene kayıtsız kalarak sandviç yediği anlar sosyal medyada günün en dikkat çeken videosu oldu.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da polis-protesto çatışmasının ortasında sakin biri sandviç yedi - Son Dakika
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