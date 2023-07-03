Fransa'da protestolar sırasında çıkan yangın Avustralya'da kaydedilmiş - Son Dakika
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Fransa'da protestolar sırasında çıkan yangın Avustralya'da kaydedilmiş

Fransa'da protestolar sırasında çıkan yangın Avustralya'da kaydedilmiş

03.07.2023 17:01

Fransa'da polis tarafından öldürülen Nahel'in ardından başlayan protestolar sırasında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin sıfır araçları ateşe verdiği iddia edildi. Ancak yapılan araştırmada, görüntülerin Avustralya'nın Perth kentinde 28 Nisan 2023'te kaydedildiği ortaya çıktı. Olayda, Perth şehrindeki bir otoparkta çıkan yangında 100'den fazla araç hasar gördü ve yaklaşık 50 araç kullanılamaz hale geldi.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ülkeyi kaosa sürüklerken sosyal medyada göstericilerin sıfır araçları ateşe verdiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Fransa protestolarında ateşe verilen araçlarla ilgili paylaşılan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

Görüntüler birçok kişi tarafından gerçke sanılıp paylaşıldı. Videodan alınan bir görüntüyü tersine arama yöntemiyle taradığımızda karşımıza videonun hem eski tarihli olduğu hem de Fransa'dan olmadığı sonuçları çıktı.

Fransa protestolarında ateşe verilen araçlarla ilgili paylaşılan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

Görüntü, 28 Nisan 2023'te Avustralya'nın Perth kentinde kaydedilmiş.

Fransa protestolarında ateşe verilen araçlarla ilgili paylaşılan görüntülerin gerçek olduğu iddiası

28 Nisan'da gerçekleşen olayda ülkenin Perth şehrinin güneyinde Pickles adlı şirkete ait otoparkta meydana geldi.yangında 100'den fazla araç hasar gördü ve yaklaşık 50 araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen 10 itfaiye ekibi, saat 17.00 civarında başlayan yangını 20.30 gibi kontrol altına alındı.

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Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da protestolar sırasında çıkan yangın Avustralya'da kaydedilmiş - Son Dakika
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