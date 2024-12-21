Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı. Charles De Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'ye gitmek için uçağa binmeyi bekleyen Türk gencine örgüt sempatizanları saldırdı.
Havalimanı bir anda karışırken, örgüt sempatizanları Türk gençlerini tekme tokat dövdü. Olay çok sayıdaki havalimanı polisinin müdahalesiyle sona erirken, saldırı anı kameralara yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı - Son Dakika
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