Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı - Son Dakika
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Dünya

Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'nda terör örgütü PKK sempatizanları, bir grup Türk gencine saldırdı. Olay anı kameralara yansıdı.

21.12.2024 20:05
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Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PKK sempatizanları ortalığı karıştırdı. Charles De Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'ye gitmek için uçağa binmeyi bekleyen Türk gencine örgüt sempatizanları saldırdı.

HAVALİMANINDA TÜRK GENÇLERİNE SALDIRDILAR

Havalimanı bir anda karışırken, örgüt sempatizanları Türk gençlerini tekme tokat dövdü. Olay çok sayıdaki havalimanı polisinin müdahalesiyle sona erirken, saldırı anı kameralara yansıdı.

Fransa\'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı

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Son Dakika Dünya Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz:
    o çockları dır bunlar kesin 53 5 Yanıtla
  • Ozgur Ozer:
    sınır dışı edip Türkiye’ye göndersinler. Geldikleri hava limanında Türk ile uğraşmak nasıl oluyormuş anlarlar… 46 3 Yanıtla
  • Ali :
    Birgün bu Itler Avrupanin basini yakacaklar ama farkinda degiller 31 2 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    fransanın itleri şu yaptığınız hareketin onda birini edirne il sınırında yapın da görelim kaç kuruşluk erkeksiniz 19 1 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    videon nie oynatilmiyor son dakika haber 16 1 Yanıtla
  • Ders Olsun:
    Sayın son dakika yetkilileri videolar oynamıyor resimler gözükmüyor haberlerinizde 15 0 Yanıtla
  • Cengiz Kaya:
    iyi yapmislar 0 4 Yanıtla
  • fkıdkfkf:
    ghhgf 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi Oldu Ne İşi Var Burada 0 0 Yanıtla
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