Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İkinci Turu Yaklaşıyor - Son Dakika
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Dünya

Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İkinci Turu Yaklaşıyor

Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin ikinci turuna saatler kala, aşırı sağın önde tamamlaması beklenirken, yeni hükümetin çoğunluğa ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu. Ipsos'un son anketine göre, aşırı sağ parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı, 175 ila 205 milletvekili kazanarak en büyük grubu oluşturacak. Solcu Yeni Popüler Cephe'nin (NFP) ise 145 ila 175 arası bir vekil sayısına ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üç partiden oluşan koalisyonunun ise 118 ila 148 milletvekili çıkarması bekleniyor.

06.07.2024 14:42
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(PARİS) - Fransa'da Ulusal Meclis seçimlerinin ikinci turuna saatler kaldı. Aşırı sağın yarışı önde tamamlamasına kesin gözüyle bakılırken, yeni bir hükümet oluşturacak çoğunluğa ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu. Ipsos'un son anketine göre, aşırı sağ parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor.

Fransa'da milyonlarca seçmen 577 koltuklu Ulusal Meclis'in üyelerini belirlemek üzere pazar sabahı sandık başına gidiyor.

Anketlere göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifak kurduğu partilerle birlikte parlamentoda, 175 ila 205 milletvekili kazanarak en büyük grubu oluşturacak. Ancak RN salt çoğunluk olan 289 sayısına ulaşmaktan uzak görünüyor.

Parlamentoda ikinci en büyük gurubu oluşturması beklenen solcu Yeni Popüler Cephe'nin (NFP) 145 ila 175 arası bir vekil sayısına ulaşması bekleniyor. Sol ittifak geçen seçimlerde 150 milletvekili çıkarmayı başarmıştı.

Üçüncü sırada ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üç partiden oluşan koalisyonu yer alıyor. MoDem, Renaissance ve Horizons partilerinden oluşan ittifakın parlamentoda temsil ettiği 245 koltuğun önemli bir kısmını kaybedip 118 ila 148 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Geçen hafta düzenlenen birinci turda yüzde 66 olan seçimlere katılım oranının ikinci turda yüzde 66 ila 70 arasında olması tahmin ediliyor.

Fransa'nın özgün seçim sistemine göre, adayların birinci turda kazanması için kendi seçim bölgelerinde oyların yüzde 50'den fazlasını ve bununla birlikte kayıtlı seçmen sayısının en az yüzde 25'ine ulaşması gerekiyor. Bu şart birinci turda sağlanmazsa bölgede ikinci tur seçimleri düzenleniyor. Bir adayın ikinci turda yarışabilmesi için o bölgede oyların en az yüzde 12,5'ini alması gerekiyor. İkinci turda oyların coğunluğunu alan aday kendi bölgesinden seçilmiş oluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Fransa'da Ulusal Meclis Seçimlerinin İkinci Turu Yaklaşıyor - Son Dakika

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