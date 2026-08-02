Fransa\'da Yangın: 2,500 Kişi Tahliye Edildi

FRANSA'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Fransa basını, Var vilayetinde önceki gün yeniden alevlenen yangına 1500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu. Yangın nedeniyle vilayette 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde bu yıl 14 bin 320 yangın çıktığını ve bu yangınlarda 119 bin hektar alanın yandığını açıkladı.