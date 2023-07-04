YPG'nin Fransa'daki Protestolara Destek Verdiği Ortaya Çıktı - Son Dakika
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YPG'nin Fransa'daki Protestolara Destek Verdiği Ortaya Çıktı

04.07.2023 22:03

Fransa'da Nahel M.'nin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle başlayan gösterilerde, terör örgütü YPG'nin kadın kolu protestoculara destek verdiği ortaya çıktı. YPG/PKK'ya daha önce onur madalyası veren Fransa senatosu, bu destek açıklamasıyla şok etkisi yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Avrupa ülkelerini teröristlere sahip çıkmamaları konusunda uyardı.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunu ile hayatını kaybetmesi ile başlayan gösteriler 6. gecesini geride bıraktı. 200 dükkanın yağmalandığı, 300 bankanın tamamen tahrip edildiği, yüzlerce aracın kundaklandığı protestoların maliyetinin 1 milyar avrodan daha fazla hasara yol açtığı bilinirken Fransa'ya şok etkisi yaşatacak bir olay daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Fransa'ya bir darbe de onur madalyası verdikleri terör örgütü YPG'den geldi

PROTESTOCULARA DESTEK VERDİLER

Geçtiğimiz aylarda 'Onur Madalyası' verdikleri terör örgütü YPG'nin kadın kolu göstericilere destek verdiğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin YPG/PKK, Fransa'daki protestoculara, "Yaşasın Rojova'dan Fransa'ya Halkların Direnişi" yazılı mesaj ile destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Fransa'ya bir darbe de onur madalyası verdikleri terör örgütü YPG'den geldi

ESEPSİYONDA ONUR MADALYASI VERMİŞLERDİ

Fransa senatosu geçtiğimiz aylarda terör örgütü YPG/PKK ile ilgili skandal bir karara imza atmıştı. Nevruz dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda YPG/YPJ'ye 'onur madalyası vermişti. Resepsiyona, PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Fransa'ya bir darbe de onur madalyası verdikleri terör örgütü YPG'den geldi

ERDOĞAN: BESLEDİĞİNİZ YILAN BİR GÜN SİZİ DE SOKABİLİR

2015'te ise hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristlere sahip çıkan Avrupa ülkelerini "Beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokabilir" diyerek uyarmıştı.

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Son Dakika Dünya YPG'nin Fransa'daki Protestolara Destek Verdiği Ortaya Çıktı - Son Dakika


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