Fransa, Hürmüz Boğazı Operasyonlarına Katılmayacak - Son Dakika
18.03.2026 11:32
Macron, Fransa'nın Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlara katılmayacağını ve çatışmanın tarafı olmadığını belirtti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin çatışmanın tarafı olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik operasyonlara kesinlikle katılmayacaklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve İran'a karşı ortak hareket etmek amacıyla müttefiklerine yaptığı askeri koalisyon çağrısına olumsuz yanıt verdi. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı öncesi konuşan Macron, bölgedeki artan gerilime ve ABD'nin operasyon taleplerine ilişkin ülkesinin tutumunu netleştirdi.

Fransa'nın bölgede savunma pozisyonunda olduğunu ve önceliklerinin yalnızca kendi vatandaşları ile müttefiklerini korumak olduğunu vurgulayan Macron, "Biz çatışmanın tarafı değiliz ve bu nedenle Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı'nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına kesinlikle katılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Macron'un açıklamalarında, boğazdaki ticari gemilerin güvenliğine dair Fransa'nın alternatif planı da yer aldı. Bölgede güç kullanılarak askeri bir koridor açılmasına karşı çıkan Macron, ancak hava saldırılarının ana aşaması sona erdikten sonra ve savaş operasyonlarından tamamen bağımsız bir 'refakat sistemi' kurmaya hazır olduklarını aktardı. Söz konusu sistemin diplomatik görüşmeler ve çatışmayı önleyici adımlarla birlikte hayata geçirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Savunma, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
