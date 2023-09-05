Fransa, Nijer'deki askerlerini çekmek için görüşmelere başladı - Son Dakika

Fransa, Nijer'deki askerlerini çekmek için görüşmelere başladı

Fransa, Nijer\'deki askerlerini çekmek için görüşmelere başladı
Son Güncelleme: 05.09.2023 18:56

Paris yönetimi, Nijer'de bulunan 1500 askerinin bir kısmını çekmek için ülkedeki askeri yönetimle görüşmelere başladı. Fransa ve Nijer arasındaki terörle mücadele işbirliği durdurulduğu iddia edildi.

Paris yönetiminin Nijer'de bulunan 1500 askerinin bir kısmını bu topraklardan çekmek için ülkedeki askeri yönetimle görüşmeye başladığı öne sürüldü.

Le Monde gazetesinin yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, Fransa, Nijer'deki askerlerinin bir kısmını çekmek için bu ülkedeki askeri yönetimle görüşmeye başladı.

Kaynaklar, Fransa ve Nijer arasında terörle mücadeleye ilişkin işbirliğinin durdurulduğunu, Fransız askerlerinin bu ülkeden çekilmesine ilişkin görüşme yürütülmesinin normal olduğunu iddia etti.

Nijer'den kaç Fransız askerinin çekileceği veya hangi koşullarda bunun gerçekleşeceği belirlenmedi.

Fransa'nın Nijer'de 1500 askeri bulunuyor.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA

Le Monde, Fransa, Paris, Nijer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa, Nijer'deki askerlerini çekmek için görüşmelere başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, Nijer'deki askerlerini çekmek için görüşmelere başladı - Son Dakika
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