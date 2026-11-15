Fransa\'da dev siber saldırı: 22 milyon kişinin verileri çalındı!

Fransa, ülke tarihinin en büyük kişisel veri ihlallerinden biriyle karşı karşıya kaldı. La Poste bünyesinde faaliyet gösteren Maileva platformuna yönelik siber saldırıda yaklaşık 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı. Şirket, saldırının eylül ayı ortasında gerçekleştiğini, olayın boyutunun ise 14 Kasım'da kamuoyuna açıklandığını duyurdu.

SALDIRININ HEDEFİNDE LA POSTE'UN İŞTİRAKİ VARDI

Siber saldırı, Fransa'nın devlet posta hizmeti La Poste'un bünyesindeki Docaposte'un iştiraki Maileva platformunu hedef aldı. Şirketler, hastaneler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan platform; maaş bordroları, faturalar, taahhütlü mektuplar ve resmi yazışmaların gönderilmesini sağlıyor.

La Poste tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda platform üzerinden posta gönderilen 22 milyon kişinin bilgilerinin ele geçirildiği belirtildi. Bu kişilerin doğrudan Maileva müşterisi olmadığı, platformu kullanan kurum ve şirketlerin yazışma gönderdiği kişiler olduğu vurgulandı.

AD, SOYAD VE POSTA ADRESLERİ ÇALINDI

Maileva'nın açıklamasına göre saldırıda ele geçirilen bilgiler arasında kişilerin adları, soyadları ve posta adresleri bulunuyor. Şirket, banka bilgilerinin ve ödeme verilerinin saldırıdan etkilenmediğini bildirdi.

Yaklaşık 22 milyon kişiyi ilgilendiren veri ihlali, Fransa nüfusunun yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

CNIL'E BİLDİRİM YAPILDI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

La Poste, saldırının ardından Fransa'nın veri koruma kurumu CNIL'e bildirimde bulunulduğunu ve suç duyurusu yapıldığını açıkladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Saldırının arkasında kimin bulunduğu ise henüz açıklanmadı.

SAHTE POSTA VE DOLANDIRICILIK RİSKİNE DİKKAT

Uzmanların dikkat çektiği risklerden biri, çalınan bilgilerin hedefli dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabilmesi. Saldırganların gerçek ad, soyad ve adres bilgilerini kullanarak güvenilir görünen sahte fatura, ödeme talebi veya resmi yazışmalar hazırlayabileceği belirtiliyor.

Maileva, olaydan etkilenen müşterisi kurum ve şirketleri bilgilendirdiğini açıkladı. Verileri çalınan kişilerin ise kendilerine ulaşan şüpheli posta, telefon ve e-posta mesajlarına karşı dikkatli olması gerekiyor