Fransa'da dev siber saldırı: 22 milyon kişinin verileri çalındı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da dev siber saldırı: 22 milyon kişinin verileri çalındı!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa\'da dev siber saldırı: 22 milyon kişinin verileri çalındı!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Fransa'da posta hizmeti La Poste'un iştiraki Maileva'ya yönelik siber saldırıda 22 milyon kişinin kişisel verilerinin ele geçirildiği açıklandı. Eylül ayında gerçekleşen saldırının bilançosu iki ay sonra doğrulanırken, çalınan bilgiler arasında ad, soyad ve posta adreslerinin bulunduğu bildirildi.

Fransa, ülke tarihinin en büyük kişisel veri ihlallerinden biriyle karşı karşıya kaldı. La Poste bünyesinde faaliyet gösteren Maileva platformuna yönelik siber saldırıda yaklaşık 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı. Şirket, saldırının eylül ayı ortasında gerçekleştiğini, olayın boyutunun ise 14 Kasım'da kamuoyuna açıklandığını duyurdu. 

SALDIRININ HEDEFİNDE LA POSTE'UN İŞTİRAKİ VARDI

Siber saldırı, Fransa'nın devlet posta hizmeti La Poste'un bünyesindeki Docaposte'un iştiraki Maileva platformunu hedef aldı. Şirketler, hastaneler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan platform; maaş bordroları, faturalar, taahhütlü mektuplar ve resmi yazışmaların gönderilmesini sağlıyor.

La Poste tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda platform üzerinden posta gönderilen 22 milyon kişinin bilgilerinin ele geçirildiği belirtildi. Bu kişilerin doğrudan Maileva müşterisi olmadığı, platformu kullanan kurum ve şirketlerin yazışma gönderdiği kişiler olduğu vurgulandı. 

AD, SOYAD VE POSTA ADRESLERİ ÇALINDI

Maileva'nın açıklamasına göre saldırıda ele geçirilen bilgiler arasında kişilerin adları, soyadları ve posta adresleri bulunuyor. Şirket, banka bilgilerinin ve ödeme verilerinin saldırıdan etkilenmediğini bildirdi.

Yaklaşık 22 milyon kişiyi ilgilendiren veri ihlali, Fransa nüfusunun yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. 

CNIL'E BİLDİRİM YAPILDI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

La Poste, saldırının ardından Fransa'nın veri koruma kurumu CNIL'e bildirimde bulunulduğunu ve suç duyurusu yapıldığını açıkladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Saldırının arkasında kimin bulunduğu ise henüz açıklanmadı. 

SAHTE POSTA VE DOLANDIRICILIK RİSKİNE DİKKAT

Uzmanların dikkat çektiği risklerden biri, çalınan bilgilerin hedefli dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabilmesi. Saldırganların gerçek ad, soyad ve adres bilgilerini kullanarak güvenilir görünen sahte fatura, ödeme talebi veya resmi yazışmalar hazırlayabileceği belirtiliyor.

Maileva, olaydan etkilenen müşterisi kurum ve şirketleri bilgilendirdiğini açıkladı. Verileri çalınan kişilerin ise kendilerine ulaşan şüpheli posta, telefon ve e-posta mesajlarına karşı dikkatli olması gerekiyor

FransaEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Gursel Kalen Gursel Kalen:
    Fransa bu tür saldırıların engellemek için kendi içinde büyük bir temizlik yapmalı. Ülkedeki işe yaramaz tüm yabancıları göndermeli. Sınırlarını konturol altında tutmalı. Mültecileri besleyip onar da botlara bindirip başka ülkelere göndermeyi bırakmalı. Fransa polisi insan kaçakçılığını bırakmalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Saddam Hüseyin’in generaliydi Şimdi İstanbul’da yaptığı işe bakın Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın
Giresun’da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü Giresun'da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü
Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu O anlar kamerada Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada
3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah’ın peşini bırakmıyor 3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah'ın peşini bırakmıyor
Oyuncak kürekle kuma dokundu Sonrası inanılmaz Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz
19:04
Victor Osimhen’e dev talip
Victor Osimhen'e dev talip
18:58
Özgür Özel’in A takımı belli oldu 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
18:57
Mardin’deki amatör maçta korkunç olay
Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
18:08
Ömer Üründül’den Fenerbahçe için olay kehanet
Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 19:29:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransa'da dev siber saldırı: 22 milyon kişinin verileri çalındı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android