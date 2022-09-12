Fransa'da diş hekimi olan baba ve oğul, sağlıklı hastaları sakatlayarak multi milyoner oldu

Geçtiğimiz perşembe günü bir Fransız mahkemesi, bir baba-oğul diş hekiminin yüzlerce hastanın gereksiz yere dişlerini çektikleri ve birçoğunun dişlerini şekilsiz ve acı içinde bırakan pahalı diş implantı taktıkları için cezaevine gönderdi.

6 YIL BOYUNCA 327 HASTAYA 3900 KANAL TEDAVİSİ UYGULADI

42 yaşındaki Lionel Guedj, güneydeki Marsilya kentinin yoksul bir mahallesinde ameliyathanesini kurdu ve 2012'desakatlıklara neden olmakla suçlanmadan önce babası Carnot Guedj'in yardımıyla altı yıl ameliyat yaptı.

Nisan ayında sona eren duruşmada savcılar, Lionel Guedj'in 327 hastanın sağlıklı dişlerinde tahmini 3.900 kanal tedavisi gerçekleştirdiğini ve bunların çekilmesini ve implantların takılması gerektirdiğini öne sürdü.

OĞLU FRANSA'NIN EN ÇOK KAZANAN DİŞ HEKİMİ OLDU

Guedj, 2010 yılında 2,9 milyon euro fatura kesti ve Fransa'nın en çok kazanan diş hekimi oldu.

Sahte operasyonların maliyetinin bir kısmını üstlenen Fransa'nın ulusal sağlık servisi, ortalama diş hekiminden 28 kat daha fazla implant taktığını belirtti.

Oğul mahkemede, "Asla ama asla, incitmek veya acı vermek niyetinde olmadım" diyerek kendisini savundu.

MAHKEME: SİSTEMATİK BİR PLAN

Ancak mahkeme başkanı Celine Ballerini perşembe günü yaptığı açıklamada, iki sanığın artık gülümserken "dayanılmaz acı" çeken hastaların hayatlarını "yok eden" "sistematik" bir plan kurduklarını söyledi.

Lionel Guedj sekiz yıl, babasıysa beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki dolandırıcı Marsilya adliyesi önünde toplanan kalabalık tarafından yuhalanmıştı.

HAKİM KARARDAN SONRA BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Hakim, kararı temyize gidip gitmemesine karar verilmeden, her iki zanlıyı da doğrudan cezaevine göndererek duruşmaya katılan çok sayıda mağdurdan alkış aldı.

Ayrıca birçok eski hasta, baba ve oğulun suçlamalardan bu yana serbest bırakılmasına öfkeliydi. Diş ağrıları nedeniyle büyük acı çektiğini ve sosyal izolasyona maruz kaldığına söyledi.

Mağdurlar, Guedjin sık sık kendilerine bir Hollywood gülümsemesi vereceğini söyledi. 50 yaşındaki bir antranör şoförü, dişçinin o kadar çok dosya açtığını ve "fare dişleriyle" kaldığını söyledi.