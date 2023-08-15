Fransız Gazeteci Gerald Leclerc Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız Gazeteci Gerald Leclerc Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 15.08.2023 23:29

Fransa'nın Loire-Atlantique bölgesinde gazeteci Gerald Leclerc, pilotluğunu yaptığı küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçakta bulunan diğer bir kişinin cesedine ulaşılırken, üçüncü kişinin akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu (BEA) kazanın nedenine ilişkin adli soruşturma başlattı.

Fransa'nın Loire-Atlantique bölgesinde gazeteci Gerald Leclerc, pilotluğunu yaptığı küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosunun (BEA) eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Loire-Atlantique bölgesinde öğleden sonra kalkış yapan 3 kişilik uçak havalandıktan kısa süre sonra radarda kayboldu.

Yerel saatle 19.00 gibi Lavau-sur-Loire kenti yakınında enkazına rastlanan uçağın düştüğü bölgede 71 yaşındaki Fransız gazeteci Leclerc ile beraberindeki bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Uçakta olduğu belirtilen üçüncü kişinin akıbetin ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BEA kazanın nedenine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Twitter, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransız Gazeteci Gerald Leclerc Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Transfer Çalışmaları Hakkında Konuştu
00:29 Okan Buruk, Zaniolo'yu tek cümlede özetledi: Premier Lig'de oynamak istiyor
00:16 Benzinin litresine bu gece itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam
00:11 Benzinin litresine bu gece itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam geldi
00:12 CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
00:08 CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun Dersim Harekatı'ndan dolayı Atatürk'e karşı kini var
23:55 Zaha'nın top kontrolüne Icardi ve Mertens'ten tepki
23:51 Sosyal medya bunu konuşuyor! Mertens ve Icardi, Zaha'nın top kontrolüyle dalga geçti
23:41 Antalya, Eskişehir, Bolu ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
23:37 Antalya, Eskişehir, Bolu ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2023 00:45:46. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız Gazeteci Gerald Leclerc Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement