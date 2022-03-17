Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü

17.03.2022 11:31

Son dakika dünya haberine göre Ukrayna Acil Durum (DSNS) yetkilileri, Kiev'in Darnytsky semtinde bu sabaha karşı büyük bir füze parçasının bir apartmana isabet ettiğini açıkladı.

Ukrayna Acil Durum (DSNS) yetkilileri, Kiev'in Darnytsky semtinde bu sabaha karşı büyük bir füze parçasının bir apartmana isabet ettiğini açıkladı. Yetkililer, apartmanda çıkan yangın ve hasar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Acil Durum ekipleri, bugün sabah 05.02'de Kiev'in Darnytsky bölgesinde bir apartmana büyük bir füze parçasının isabet ettiğini ve çıkan yangın sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ekipler, 16'ncı kattaki daireye isabet eden füze parçasının yangına ve yıkıma sebep olduğunu belirterek apartmandan 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Ekipler, 3 yaralanının hastaneye kaldırıldığını belirtti.


Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü
Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü
Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü
Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü
Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü
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Son Dakika | Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (3) Son Dakika | Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 4 ölü (3) Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü

Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Füze saldırısında bir apartman isabet aldı: 1 kişi öldü - Son Dakika
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