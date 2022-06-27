G7'den 'Çin'in İpek Yolu'na alternatif proje: Gelişmekte olan ülkeler için 600 milyar dolar fon - Son Dakika
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G7'den 'Çin'in İpek Yolu'na alternatif proje: Gelişmekte olan ülkeler için 600 milyar dolar fon

27.06.2022 11:55
G7'den 'Çin'in İpek Yolu'na alternatif proje: Gelişmekte olan ülkeler için 600 milyar dolar fon

ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin liderleri, gelişmekte olan ülkelerde altyapının finansmanı için 600 milyar dolar fon sağlama kararı aldı.

ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin liderleri, gelişmekte olan ülkelerde altyapının finansmanı için 600 milyar dolar fon sağlama kararı aldı. G7'nin planı, "Çin'in İpek Yolu" olarak nitelendirilen "Kuşak ve Yol" Projesi'ne alternatif bir girişim. Çin'in trilyonlarca dolarlık altyapı inisiyatifi, ülkeleri çok fazla borçlandırdığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

G7'nin Küresel Altyapı ve Yatırım için Ortaklık Planı geçen yıl İngiltere'de yapılan G7 görüşmelerinde gündeme gelen bir progam.

ABD Başkanı Joe Biden, planın herkes için kazançlı olacağını söyledi. Biden, G7'nin planı için "Net olmak istiyorum. Bu yardım ya da hayır girişimi değil. Herkese kazanç sağlayacak bir yatırım. Ülkelerin demokrasilerle ortaklık yapmanın somut yararlarını görmesine yardımcı olacak" dedi.

Plan kapsamında ABD; hibeler, federal fonlar ve özel yatırımlardan 200 milyar dolarlık bir bütçe vadetti. Avrupa Birliği de 300 milyar euroluk kaynak sözü verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, projenin amacının "kalkınmakta olan ülkelerdeki ortaklarımıza bir seçenekleri olduğunu göstermek için olumlu bir yatırım duygusu sunmak" olduğunu söyledi.

Altyapı programı ilk olarak 2021'de İngiltere'de yapılan G7 toplantısında gündeme gelmişti. O dönem "Daha iyi bir dünya inşa et" adını taşıyan ABD öncülüğündeki planda gelişme kaydedilememesi üzerine adı Küresel Altyapı ve Yatırım için Ortaklık Planı olarak değiştirilmiş ve 2022 G7 zirvesinin gündemine alınmıştı.

G7 ülkeleri yeni planlarıyla iklim değişikliğiyle mücadeleyi, küresel sağlığı iyileştirmeyi, cinsiyet eşitliğini ve dijital bir altyapı geliştirmeyi hedefliyor. Büyük projeleri arasında, Angola'da güneş enerjisiyle çalışan bir tesis, Senegal'de bir aşı fabrikası ve Mısır ve Afrika Boynuzu üzerinden Singapur'u Fransa ile bağlayacak 1609 kilometre uzunluğunda bir su altı telekomünikasyon kablosu da sayılıyor.

G7'nin planı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne karşı gündeme gelmişti.

Çin, lideri Şi Cinping'in 2013'te duyurduğu proje ile gelişmekte olan ülkelere liman, yol ve köprü gibi altyapı projelerinde finansman sağlıyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ticari ilişkileri geliştiriyor. Ancak inisiyatif, aynı zamanda zaten borç yükü altında ezilen ülkelere yüksek faizli krediler sağladığı ve bu ülkeler borçlarını ödeyemedikleri takdirde önemli varlıklarına el koyma aracı olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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Kaynak: BBC

Avrupa Birliği, England, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya G7'den 'Çin'in İpek Yolu'na alternatif proje: Gelişmekte olan ülkeler için 600 milyar dolar fon - Son Dakika

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SON DAKİKA: G7'den 'Çin'in İpek Yolu'na alternatif proje: Gelişmekte olan ülkeler için 600 milyar dolar fon - Son Dakika
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