G7, İran\'a Husi desteğini bitirme çağrısı yaptı, Husilerin saldırılarını kınadı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ortak bir açıklamayla, İran'a Yemen'deki Husi milislerine verdiği silah ve desteği sona erdirme çağrısı yaptı.Ortak açıklamada, Husi milislerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının da "en sert şekilde" kınandığı kaydedildi.Yemen'deki Suudi destekli güçlere karşı son dönemde tırmanan çatışmaların da bölgesel ve küresel enerji güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtildi.İran destekli Husiler'in, küresel ticaret için hayati önem taşıyan Babülmendep Boğazı'nın çevresi dahil, ülkenin Kızıldeniz'e kıyı şeridi boyunca toprak ele geçirmesinin ardından binlerce kişi Yemen'den kaçtı.G7 ülkelerinin ortak açıklaması, İranlı üst düzey yetkililerin de konuşma yapacağı New York'taki yıllık Birleşmiş Milletler buluşması öncesinde geldi.ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya dışişleri bakanları, "Husileri, sivil gemilere yönelik tüm askeri eylemlerine, tehditlerine ve saldırılarına derhal son vermeye ve iyi niyetle siyasi sürece geri dönmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Onların kınanmayı gerektiren ve giderek artan eylemleri, çatışmayı daha da şiddetlendirme, uluslararası ticareti baltalama ve küresel ekonomik istikrarsızlık yaratma riski taşıyor."Bakanlar açıklamalarında Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini desteklemeye devam edeceklerini söylediler.Suudi Arabistan'ın, Husi milislerinin bu ayın başlarında Yemen'de hükümet yanlısı güçlerden ele geçirdiği Mokha kentine saldırılar düzenlediği de bildiriliyor.Fransız haber ajansı AFP, Husi kontrolündeki medyaya atıftla, kente yönelik saldırılarda en az altı kişinin öldüğünü duyurdu.Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan, saldırı haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.Birleşmiş Milletler, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki çatışmaların aniden artması nedeniyle toplamda 120 binden fazla Yemenlinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.Yemen nüfusunun çoğunun yaşadığı yerleri ele geçirmiş olan Husi milisleri, bu ay başlarında Kızıldeniz'in Aden Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'na açıldığı dar bir deniz geçidi olan Babülmendep'in kontrolünü ele geçirdi.

Suudi Arabistan bölgeye yüzlerce hava saldırısıyla karşılık verdi.Husi milisleri ayrıca Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki, başkent Riyad da dahil olmak üzere şehirlere ve altyapı tesislerine yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlattı.İngiltere Başbakan Andy Burnham, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a "savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali" desteği sağlayacağını ve bu desteğin Kıbrıs'taki Akrotiri üssünde konuşlandırılmış Burnham, bu açıklamanın Suudi Arabistan'ın "askeri destek" talebinin ardından geldiğini ve Savunma Bakanı Wes Streeting ile Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın tavsiyesi üzerine bu talebi kabul ettiğini söyledi.AFP'ye konuşan diplomatik bir kaynak, Fransa'nın da destek sözü verdiğini ve "kesinlikle savunma odaklı bir yaklaşımla" Suudi enerji altyapısının "güvence altına alınması" için çalışmaya hazır olduğunu ekledi.'Suudi Arabistan Trump'tan destek istedi'ABD basınının bildirdiğine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ABD Başkanı Donald Trump'tan askeri destek de talep etti.New York Times'ın Pazartesi günkü haberine göre, Trump, Husi isyancılarıyla mücadelede Suudi Arabistan'ın yardım talebine yanıt verip vermeme konusunda haftalardır kararsız.ABD Başkanı daha önce Fox News'a verdiği demeçte, İran'a karşı savaşta atılacak adımlar için "karar verme aşamasında" olduğunu söylemişti.Pazar günü, Yemen'de Husi milisleri ile Suudi destekli koalisyon arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ABD'nin Ortadoğu'daki büyükelçilikleri yeni güvenlik uyarıları yayınladı. Husiler, Hamas ve Lübnan'ın Hizbullah hareketi gibi silahlı gruplarla birlikte, İsrail, ABD ve daha geniş Batı'ya karşı İran önderliğindeki "direniş ekseninin" bir parçası olduklarını ilan ediyorlar.Tahran daha önce Husilere silah sağladığı iddialarını reddetmiş ve onları yalnızca siyasi olarak desteklediklerini belirtmişti.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .