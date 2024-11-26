G7 Ülkeleri, UCM'nin Netanyahu Kararı Üzerine Ortak Metin Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
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G7 Ülkeleri, UCM'nin Netanyahu Kararı Üzerine Ortak Metin Üzerinde Çalışıyor

G7 Ülkeleri, UCM\'nin Netanyahu Kararı Üzerine Ortak Metin Üzerinde Çalışıyor

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini değerlendirmek için ortak bir tutum oluşturacaklarını açıkladı.

26.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:09
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G7 ülkeleri, UCM'nin Netanyahu kararına yönelik ortak bir metin üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkeleri olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri konusunda ortak bir tutum benimsemek için çalıştıklarını bildirdi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, ilk gün oturumlarını tamamladı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ilk gün çalışmalarının ardından basına yaptığı açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini değerlendirdiklerini vurgulayarak, "UCM'nin Netanyahu'ya ilişkin kararı konusunda ortak bir tutum benimsememiz gerektiğini söyledim. Siyasi direktörler, ortak bir tutumu sağlayacak metin üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya G7 Ülkeleri, UCM'nin Netanyahu Kararı Üzerine Ortak Metin Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika

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