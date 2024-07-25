Gaemi Tayfunu Filipinler ve Tayvan'da Kargo Gemilerinin Batmasına Yol Açtı - Son Dakika
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Gaemi Tayfunu Filipinler ve Tayvan'da Kargo Gemilerinin Batmasına Yol Açtı

Gaemi Tayfunu Filipinler ve Tayvan\'da Kargo Gemilerinin Batmasına Yol Açtı

Güneydoğu Asya'da etkili olan Gaemi Tayfunu, Filipinler ve Tayvan açıklarında iki kargo gemisinin batmasına yol açtı. Filipinler açıklarında 1,5 milyon litre yakıt taşıyan bir gemi battı. Tayfunun Çin'in güneyini vurması bekleniyor. Filipinler bandıralı gemi, Manila Körfezi'nde battı ve bölgede petrol sızıntısı meydana geldi. Yetkililer, petrol sızıntısını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Tayvan'da ise Tanzanya bandıralı bir kargo gemisi battı ve arama-kurtarma ekipleri mürettebatı bulmak için çalışmalara başladı. Gaemi Tayfunu nedeniyle Filipinler ve Tayvan'da ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Tayfunun şu anda Çin'e doğru ilerlediği ve Çin'in güneyindeki bölgelerde tahliyelerin yapıldığı belirtildi.

25.07.2024 15:38
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Güneydoğu Asya'da etkili olan Gaemi Tayfunu, Filipinler ve Tayvan açıklarında iki kargo gemisinin batmasına yol açtı. Filipinler açıklarında 1,5 milyon litre yakıt taşıyan bir gemi battı. Tayfunun Çin'in güneyini vurması bekleniyor.

Filipinler bandıralı gemi, Manila Körfezi'nde battı. Bölgede yaklaşık dört kilometrelik bir petrol sızıntısı ortaya çıktı.

Yetkililer, petrol sızıntısını kontrol altına almak için harekete geçti. Yakıtın yayılması durumunda bunun, Filipinler tarihinin en büyük petrol sızıntısı olma ihtimali var.

Filipinler sahil güvenlik ekipleri, geminin mürettebatından 16 kişiyi kurtardı. Bir kişininse cansız bedenine ulaşıldı.

Filipinler'in Kuzey'indeki ada ülkesi Tayvan'daysa Tanzanya bandıralı bir kargo gemisi battı.

Arama-kurtarma ekipleri, dokuz mürettebatın bulunması için kıyı şeridinde çalışma başlattı.

Filipinler'de yağmur ve sel nedeniyle en az 21 kişi öldü.

Gaemi Tayfunu Tayvan'da da aşırı yağışlara sebep oldu. Yetkililere göre aşırı hava olayları yüzünden en az üç kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Şimdi Çin'e doğru ilerlediği için Tayvan'daki etkisinin azalması bekleniyor.

Çin'in güneyindeki Fujian bölgesinde 150 binden fazla kişi güvenlik amaçlı tahliye edildi. Ancak yetkililer bu yıl rekor seviyede yağış görülen bölgenin aşırı hava olaylarından daha fazla etkilenebileceği konusunda endişeli.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Gaemi Tayfunu Filipinler ve Tayvan'da Kargo Gemilerinin Batmasına Yol Açtı - Son Dakika

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