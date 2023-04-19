Galler'de kadın öğretmenden skandal hareket! Sınıfta kendini tatmin ederken video çekti

Galler'e bağlı Rhondda Cynon Taff bölgesindeki ilkokulda skandal bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir öğretmen sınıfta ve okulun tuvaletinde cinsel içerikli videolar çekti.

SINIFIN KAPISI AÇIKKEN EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İsmi açıklanmayan öğretmenin, sınıfın kapısı açıkken kendini tatmin edip müstehcen kelimeler söylediği video ifşa oldu. Cinsel içerikli oyuncak da kullanan öğretmen bir başka videosunda ise okulun tuvaletine gidip kendini kayda aldığı ortaya çıktı.

Videodan ait bir kare

ÇOCUKLARIN SESİNİN GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Videoyu izleyenlerin ise cinsel eylem gerçekleşirken oynayan çocukların sesinin net bir şekilde duyulduğunu ileri sürdü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Okul ve Cardiff Belediyesi ortak bir bildiride şunları söyledi: "Bildirilen olaya hiçbir çocuk veya başka bir kişi dahil olmadı. Devam eden soruşturmalar olduğu için şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmaz."

"HERHANGİ BİR SUÇ TESPİT EDİLMEDİ"

Güney Galler Polisi ise "ilgili bir davranış raporundan haberdar olduğunu" söyledi. Skandal olayla ilgili, "Konu araştırıldı, herhangi bir suç tespit edilmedi ve şimdi Eğitim İşgücü Konseyi'ne havale edildi" açıklaması yapıldı.