Galler Prensesi Kate Middleton, alışveriş yaparken görüntülendi

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Aylardır kamuoyu karşısına çıkmamasının ardından hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Galler Prensesi Kate Middleton, hafta sonu eşi Prens William’la Sheffield’da alışveriş yaparken görüntülendi.

İkilinin videosunu ve fotoğraflarını The Sun gazetesi yayımladı.

Galler Prensesi görüntülerde, rahat ve gülerken görülüyor.

Kate Middleton bu yılın başlarında karnından ameliyat olduktan sonra bir süre kamuoyu karşısına çıkmamıştı.

Bunun üzerine Prenses hakkında çok sayıda komplo teorisi ortaya atılmıştı.

Kate Middleton’ın üzerinde oynanmış bir fotoğraf paylaşması ve daha sonra özür dilemesi de bu teorilerin artmasına yol açmıştı.

Sun’ın paylaştığı görüntülerde rahat ve sağlıklı gözükmesi, Prenses hakkındaki spekülasyonları sonlandırabilir.

Ancak BBC radyosuna konuşan İngiltere Kraliyet Ailesi uzmanı Caroline Aston’a göre son görüntüleri de sosyal medyada yeni komplo teorilerine yol açma ihtimali var.

Aston, yaşananların Kate’in iyileşme sürecine yardımcı olmayacağını söyledi:

“İyileşme, zaman alan ve zor bir süreçtir. Dahası zihinsel olarak da bir mücadele gerektirir.

“Dürüst olmak gerekirse son olayların Prenses'in iyileşmesine katkı sunduğunu düşünmüyorum.”