Gana'da 1,5 yaşındaki çocuk en genç ressam olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika
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Dünya
BBC

Gana'da 1,5 yaşındaki çocuk en genç ressam olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Gana'da henüz yürümeye başlayan bir çocuk, en genç ressam ünvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Ace-Liam Nana Sam Ankrah isimli çocuk bu ünvanı 1 yıl 152 günlükken elde etti. Minik ressam, ülkenin first lady'si Rebecca Akufo-Addo’dan da bir resim siparişi aldı. Kendisi de ressam olan anne Chantelle Kuukua Eghan, oğlunun resim yeteneğinin henüz altı aylıkken kendisini belli ettiğini söylüyor.

24.05.2024 05:12
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Gana’da henüz yürümeye başlayan bir çocuk, en genç ressam ünvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Ace-Liam Nana Sam Ankrah isimli çocuk bu ünvanı 1 yıl 152 günlükken elde etti.

Bu alanda rekorlar kitabına girebilmek için, bir sergide resim satabilmiş olmak ve satılan resmi yaptığını kanıtlamak gerekiyor.

Ace-Liam Gana’daki ilk sergisinde 10 resim satmayı başardı.

Minik ressam, ülkenin first lady'si Rebecca Akufo-Addo’dan da bir resim siparişi aldı.

Kendisi de ressam olan anne Chantelle Kuukua Eghan, oğlunun resim yeteneğinin henüz altı aylıkken kendisini belli ettiğini söylüyor.

BBC’ye konuşan gururlu anne, Guinness’ten gelen mektupla “gözyaşlarına boğulduğunu” ve “Tanrı’ya şükrettiğini” anlattı.

Annesi, Ace-Liam’ın hangi renklerin birlikte çalıştığını bildiğini söylüyor.

Kariyerinde şu ana kadar 15 resim satan Liam’ın işlerinin yakında bir açık artırmaya çıkarılması bekleniyor.

1,5 yaşındaki ressamın annesi oğlunun nasıl resme başladığını da anlattı.

Kendisi bir tablo üzerinde çalışırken, oğlunun da önüne bir resim kağıdı açtığını söyleyen anne sonrasını “Açık renklere karşı çok ilgiliydi” dedi.

Bu işe uygun olarak ilk esere “Emekleme” adı verilmiş.

Ace-Liam’ın annesi, oğlunun soyut resmin büyük isimleri Jackson Pollock ve Damien Hirst’in izinden gitmesini umuyor.

Anne Chantelle Kuukua Eghan, oğlunun uluslararası bir burs almasını da umuyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Gana'da 1,5 yaşındaki çocuk en genç ressam olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika

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