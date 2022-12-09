Gana'da kümesten tavuk çalan hırsız, hayvanları sakladığı yerle herkesi şaşkına çevirdi

Gana'da hırsız, gözüne kestirdiği evde bir süre inceleme yaptıktan sonra kümese daldı. Kısa süre içerisinde 3 tavuğu alan adam kümesten çıktı. Tavukları saklayacak yeri de kısa sürede bulan şahıs, 3 tavuğu iç çamaşırının içine soktu.

KÜMES SAHİPLERİ TAVUKLARIN SESİNE KOŞTU

Olayın ardından korku yaşayan tavuklar sağa sola koşturmaya başladı. Kümesten gelen sese koşan ev sahipleri ise hırsızı kısa süre içerisinde yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

TAVUKLARIN ÇIKARILMA ANI KAYDA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın tavukları nasıl iç çamaşırına koyduğunu göstermesini istedi. Tavukları önce iç çamaşırına koyan şahıs daha sonra çıkardı. Bu anlar da polis kamerasına yansıdı.