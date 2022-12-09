Gana'da hırsız, gözüne kestirdiği evde bir süre inceleme yaptıktan sonra kümese daldı. Kısa süre içerisinde 3 tavuğu alan adam kümesten çıktı. Tavukları saklayacak yeri de kısa sürede bulan şahıs, 3 tavuğu iç çamaşırının içine soktu.
Olayın ardından korku yaşayan tavuklar sağa sola koşturmaya başladı. Kümesten gelen sese koşan ev sahipleri ise hırsızı kısa süre içerisinde yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın tavukları nasıl iç çamaşırına koyduğunu göstermesini istedi. Tavukları önce iç çamaşırına koyan şahıs daha sonra çıkardı. Bu anlar da polis kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Gana'da kümesten tavuk çalan hırsız, hayvanları sakladığı yerle herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika