Gana ve Türkiye Afet Yönetiminde İş Birliğine Gidiyor
Dünya

Gana ve Türkiye Afet Yönetiminde İş Birliğine Gidiyor

Gana ve Türkiye Afet Yönetiminde İş Birliğine Gidiyor
15.02.2026 16:22
AFAD Başkanı Pehlivan, Gana İçişleri Bakanı ile afet yönetimi üzerine iş birliği görüşmesi yaptı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gana İçişleri Bakanı Mohammed Mubarak Muntaka ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gana Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mohammed Mubarak Muntaka ve beraberindeki heyet, AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti ve Gana Cumhuriyeti afet yönetim sistemleri, afet yönetimi sürecinde, insan ve doğa kaynaklı afetler ile mücadele hususlarında iş birliği ve tecrübe paylaşımı, iki ülke arasında afet ve acil durum konularında iş birliği sağlamak ve koordinasyon içinde müşterek çalışmalar yapmak maksadıyla imzalanması planlanan mutabakat zaptı başta olmak üzere ilgili çeşitli hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Gana Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mohammed Mubarak Muntaka, Türkiye'de ve bu vesileyle AFAD'da bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı çok memnun olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti; ülkelerinde yoğunlukla sel, taşkın, maden kazaları ve yangın meydana geldiğini, bu kapsamda afetler konusunda çok önemli birikim ve deneyimlere sahip olan Türkiye ile afet yönetimi alanında iş birliği yapmak istediklerini ifade etti. AFAD Başkanımız Vali Pehlivan da kendilerine heyetiyle birlikte nazik ziyaretlerinden dolayı ziyadesiyle memnun olduğunu belirterek teşekkür etti; AFAD olarak, risk azaltma, arama kurtarma, iyileştirme, insani yardım, gönüllülük, eğitim ve farkındalık hususları başta olmak üzere afet yönetimi alanındaki tecrübe paylaşımı ve iş birliğine açık olduğumuzu belirtti" denildi.

Heyetler arası görüşmenin ardından konuk bakan ve AFAD Başkanı Pehlivan'ın, Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, "Görüşmeye, Gana Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman, Gana Göçmenlik Servisi Kontrolörü Samuel Basintale Amadu, Ulusal Afet Yönetimi Örgütü Genel Müdür Yardımcısı Lutfia Saeed Jamal, Narkotik Kontrol Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı Stephen Yeboah, Gana Polis Teşkilatı Motorlu Taşıtlar, Trafik ve Ulaşım Departmanı Genel Müdürü Gabriel Prince Waabu, Politika Planlama, Bütçe, İzleme ve Değerlendirme Müdürlüğü Direktörü Enoch Boadu Amo, İçişleri Bakanı Özel Asistanı Catherine Apenyo, Misyon Şef Yardımcısı Kwadwo Agyei Dwomor ve Başkatip Gloria Owusu da katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

