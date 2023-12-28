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Gaston Glock, Glock tabancalarının üreticisi, 94 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaston Glock, Glock tabancalarının üreticisi, 94 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Glock tabancaların üreticisi Avusturyalı Gaston Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti. Gaston Glock, 1980'li yıllarda Glock tabancasını tasarlayarak patentini almış ve silah, birçok ünlü filmde kullanılmıştı.

Gaston Glock, Glock tabancalarının üreticisi, 94 yaşında hayatını kaybetti
28.12.2023 - 12:14,
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Ünlü Glock tabancaların üreticisi Avusturyalı Gaston Glock, dün 94 yaşında yaşama veda etti.

Glock şirketinden yapılan açıklamada Avusturyalı makine mühendisi ve silah üreticisi Gaston Glock, 94 yaşında yaşama veda ettiği duyuruldu. Lüksemburg'da 1999 yılında bir iş ortağı tarafından kendisine düzenlenen suikasttan yaralı kurtulan Gaston, 1980'li yıllarda daha sonra giderek popüler hale gelecek tabanca markası Glock'u tasarlayarak patentini almış ve silah, bir çok ünlü filmde kullanılmıştı.

Kaynak: DHA
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