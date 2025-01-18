Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var - Son Dakika
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Dünya

Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var

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İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail siyaseti karıştı. Muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu suçlayarak, ateşkesi tutuklanma ve ABD'nin seçilmişi Başkanı Trump korkusu nedeniyle kabul ettiğini öne sürdü. Ayrıca istifa eden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de anlaşmanın kabul edilmesinin ardından istifa ederek Netanyahu'yu suçladı.

18.01.2025 21:27  Güncelleme: 22:36
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ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasında Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlandı.

İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamasının ardından ise İsrail siyaseti adeta birbirine girdi.

MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA ŞOK SUÇLAMA

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, yaptığı açıklamayla İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken suçlamalar yöneltti. Lapid, Netanyahu'nun ateşkesi tutuklanmaktan ve ABD'nin seçilmişi Başkanı Donald Trump'tan korktuğu için kabul ettiğini öne sürdü.

Lapid, "Netanyahu, tutuklanmaktan ve Trump'tan korkuyoru. Ateşkesi bu yüzden kabul etti. İsrail'in çıkarlarını düşündüğü için değil" ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDEN BAKAN DA NETANYAHU'YU HEDEF ALDI

İsrail'in ateşkes anlaşmasını kabul etmesinin ardından istifa kararı alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir da Netanyahu'yu suçladı.

"Netanyahu, ateşkesi onaylamamız için Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını ve Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimleri kurulmasını teklif etti" diyen Gvir, "Ama inancımdan taviz verecek değilim" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasında Hamas ve İsrail arasında anlaşma sağlanmıştı. 19 Ocak itibari ile başlayacak anlaşmaya göre İsrailli 33 esir, 6 haftalık bir plan dahilinde serbest bırakılacak. İsrail'de 7 Ekim'den bu yana tutukladığı 19 yaş altındaki Filistinlileri serbest bırakacak.

Gazze\'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var

Yair Lapid, Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ömer Akçay:
    Bunlar tam bi İT devleti 56 1 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    helal olsun Trump söz geçiriyor anazindan 8 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kalleş 14 1 Yanıtla
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