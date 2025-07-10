Gazze'de Et Sevinci: Türk Bağışlarıyla - Son Dakika
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Gazze'de Et Sevinci: Türk Bağışlarıyla

Gazze\'de Et Sevinci: Türk Bağışlarıyla
10.07.2025 12:21
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Abdullah ve ailesi, Türk halkının bağışlarıyla 7 ay sonra et yeme mutluluğu yaşadı.

GAZZE'de abluka altında yaşam mücadelesi veren Abdullah ve ailesi, Türk halkının bağışlarıyla ulaştırılan konserve et sayesinde 7 ay sonra ilk kez et yediklerini söyledi. Hina İsmail: "Evimizde ne yemek ne un vardı. Çocuklarımız yaklaşık 7 aydır et tüketememişti" diyerek Türkiye'ye teşekkür etti.

Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki geçici çadırlarda yaşayan yaklaşık 7 aydır et tüketemeyen Abdullah ve ailesi, Türk halkının bağışlarıyla ulaştırılan kurban konservesiyle uzun bir aradan sonra ilk kez et yeme sevinci yaşadılar.

Filistinli Abdullah'ın annesi Hina İsmail ulaştırılan yardımla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Türk Kızılay tarafından ulaştırılan et yardımı için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde evimizde ne yemek ne de un vardı. Çocuklarımız yaklaşık 7 aydır et tüketememişti. Bu yardım sayesinde büyük bir sevinç yaşadılar ve uzun bir aradan sonra et yiyebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Türk Kızılay'ın yardımını daim, çalışmalarını bereketli kılsın."

Dünya Gıda Programı raporlarına göre Gazze nüfusunun tamamı akut gıda güvensizliği yaşarken, yaklaşık yarım milyon kişi de açlık nedeniyle hayati risk altında bulunuyor. Protein eksikliği ise özellikle çocukların sağlıklı büyümesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kritik öneme sahip.

KURBAN KONSERVE MODELİ

Türk Kızılay tarafından bağışçıların vekaletiyle yurt içinde kesilen kurbanlar, uzun süre bozulmayacak şekilde konserve kavurma haline getirilerek Gazze gibi ihtiyaç sahibi bölgelere gönderiliyor. Sınır kapılarının insani yardıma açıldığı dönemlerde Gazze'ye ulaştırılan bu konserveler, bölge halkı için önemli bir protein ve beslenme kaynağı oluşturuyor.

Bu yılki kurban kampanyasında alınan vekaletler ile de Gazze için 350 binden fazla konserve hazırlanıyor. Türk Kızılay aynı zamanda bölgedeki aşevi aracılığıyla her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırarak Gazze halkına düzenli destek sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Et Sevinci: Türk Bağışlarıyla - Son Dakika

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