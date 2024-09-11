Gazze\'de UNRWA Okuluna Sığınan Siviller

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BİRLEMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde bir UNRWA okuluna sığınmış Filistinli sivillerin fotoğraflarını paylaştı. UNRWA, açıklamasında, sivillerin çadırlar ve sınıflarda kaldığını, dar alana sıkışmış halde olduklarını belirtti.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de askeri operasyonlar ve amansız saldırılar devam ederken, insanlar bulabildikleri her yerde barınak arıyor. Burası Deyr el-Belah'ta UNRWA'nın okula dönüştürdüğü bir barınak. Aileler sınıflarda ve çadırlarda, temel ihtiyaçlara sınırlı erişimle dar alanlarda tıkış tıkış yaşıyor" denildi. Fotoğraflara, binanın avlusunda çok sayıda çadırın, birbirine çok yakın şekilde kurulduğu görüldü.