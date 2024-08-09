Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenme vakaları arttı - Son Dakika
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Dünya

Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenme vakaları arttı

Gazze\'deki çocuklarda yetersiz beslenme vakaları arttı

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyindeki çocuklarda tespit edilen yetersiz beslenme vakalarının Mayıs ayına kıyasla yüzde 300 arttığını açıkladı. UNRWA, Gazze'deki mevcut duruma ilişkin yayınladığı raporunda sürekli verilen tahliye emirlerinden dolayı 1.9 milyon insanın iç göçe maruz bırakıldığını ve bir kişinin en az 10 kez yerinden edildiğini belirtti. Sağlık sistemine ve hizmetlere ilişkin yapılan değerlendirmede ise, 'DSÖ'ye göre, 300 gün süren savaşın ardından, 90 hastane ve birinci basamak sağlık merkezinin çalışmaması nedeniyle sağlık sistemi neredeyse hiç işlevsel değildir. UNRWA, Gazze Şeridi genelinde 10 temel sağlık merkezi ve 100'e yakın mobil sağlık noktasında sağlık hizmetleri sunarak sağlık sektöründe önemli bir aktör olmaya devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı. Gazze'nin kuzeyindeki çocuklarda tespit edilen yetersiz beslenme vakalarında ise Mayıs ayına kıyasla Temmuz ayında yüzde 300 artışın olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Gazze'deki yapıların yüzde 63'ünün ciddi hasarlı olduğu vurgulandı. 'ÇOK YORULDUK' İsrail- Hamas çatışmalarının başladığı 7Ekim'den bu yana 205 UNRWA çalışanının öldüğü ifade edildi. Bölgede çalışan bir UNRWA personeline konuşan Filistinli bir vatandaş mevcut durum ile ilgili olarak, 'Temiz suyumuz yok, yeterli yiyeceğimiz yok, doğru dürüst içme suyumuz yok. Normal insanlar gibi doğru dürüst uyuyamıyoruz bile. Kendi gözlerinizle göreceğiniz gibi bu bir hayat değil. Çok yorulduk' dedi.

09.08.2024 15:29
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BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyindeki çocuklarda tespit edilen yetersiz beslenme vakalarının Mayıs ayına kıyasla yüzde 300 arttığını açıkladı.

UNRWA, Gazze'deki mevcut duruma ilişkin yayınladığı raporunda sürekli verilen tahliye emirlerinden dolayı 1.9 milyon insanın iç göçe maruz bırakıldığını ve bir kişinin en az 10 kez yerinden edildiğini belirtti. Sağlık sistemine ve hizmetlere ilişkin yapılan değerlendirmede ise, "DSÖ'ye göre, 300 gün süren savaşın ardından, 90 hastane ve birinci basamak sağlık merkezinin çalışmaması nedeniyle sağlık sistemi neredeyse hiç işlevsel değildir. UNRWA, Gazze Şeridi genelinde 10 temel sağlık merkezi ve 100'e yakın mobil sağlık noktasında sağlık hizmetleri sunarak sağlık sektöründe önemli bir aktör olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Gazze'nin kuzeyindeki çocuklarda tespit edilen yetersiz beslenme vakalarında ise Mayıs ayına kıyasla Temmuz ayında yüzde 300 artışın olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Gazze'deki yapıların yüzde 63'ünün ciddi hasarlı olduğu vurgulandı.

"ÇOK YORULDUK"

İsrail- Hamas çatışmalarının başladığı 7Ekim'den bu yana 205 UNRWA çalışanının öldüğü ifade edildi. Bölgede çalışan bir UNRWA personeline konuşan Filistinli bir vatandaş mevcut durum ile ilgili olarak, "Temiz suyumuz yok, yeterli yiyeceğimiz yok, doğru dürüst içme suyumuz yok. Normal insanlar gibi doğru dürüst uyuyamıyoruz bile. Kendi gözlerinizle göreceğiniz gibi bu bir hayat değil. Çok yorulduk" dedi.

Kaynak: DHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenme vakaları arttı - Son Dakika

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