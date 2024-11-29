Gazze\'deki Hamile Kadınlar Açlık ve Hijyen Kriziyle Mücadele Ediyor

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BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de 50 binden fazla hamile kadının açlıkla mücadele ettiğini ifade ederek, "Bağışıklık sistemleri zayıflamış olan hamile ve emziren kadınlar çöp ve kanalizasyon yığınları arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki mevcut durum hakkında açıklamalarda bulundu. Lazzarini, Gazze genelinde yaklaşık 50 bin hamile kadının olduğunu ve önümüzdeki ay 4 bin doğumun gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. Lazzarini açıklamasında, kötü hijyen koşulları ve temiz suya erişim eksikliğinin hamile ve emziren kadınların hayatta kalmasını zorlaştırdığını vurguladı. Açıklamada, "Bağışıklık sistemleri zayıflayan kadınlar, çöpler ve kanalizasyonun biriktiği alanlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ayrıca, hijyen ürünlerine erişimin imkansız hale geldiği belirtiliyor. 700 binin üzerinde kadın ve kız çocuğu hijyenik ped gibi temel ihtiyaçlara ulaşamıyor. Ürünler ya çok pahalı ya da tamamen tükendi. Örneğin, bir kalıp sabunun fiyatı yüzde 1.100 oranında arttı" ifadelerine yer verdi.

'GAZZE'NİN KUZEYİNDE 130 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ'

Lazzarini açıklamasında Gazze'nin kuzeyiyle ilgili ise, "Son yedi haftadır Gazze'nin kuzeyinde süren askeri operasyonlar nedeniyle 130 bin kişi evlerinden zorla çıkarıldı. Kadınlar, erkeklerden ayrılarak çocuklarıyla birlikte yürümeye zorlanıyor. Çoğu, yıkılmış binalarda, terk edilmiş evlerde ya da sokaklarda barınmaya çalışıyor. Güvenlikten yoksun olan bu insanlar, cinsel şiddet, hastalık ve istismara karşı büyük bir risk altında" dedi.