Gazze\'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 45 Bini Geçti

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralananların sayısının ise 107 bin 512'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının ise 107 bin 206'ya yükseldiği belirtildi.