'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı - Son Dakika
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Dünya

'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı

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\'Gazze kasabı\' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı
27.05.2025 10:36
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Haberin Videosunu İzleyin
\'Gazze kasabı\' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı
Haber Videosu

İsrail Başbakanı Netanyahu, 1967'de Kudüs'ün tamamen işgal edilmesinin yıldönümünde, Mescid-i Aksa'nın altına uzanan tartışmalı tünelde çekilmiş bir video yayınladı. 12 yıllık kazılarla açılan tünelde, Aksa'nın temelleri oyularak bir sinagog inşa edilmişti.

Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyuran ve bu uğurda binlerce masum sivili katletmekten geri durmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 1967'de Kudüs'ün tamamının işgal edilmesi ve Arap ordularının yenilgiye uğratılmasının yıldönümünde dikkat çekici bir video paylaştı. Video, Kudüs'ün Silwan bölgesinden başlayıp Mescid-i Aksa'nın altına kadar uzanan ve uzun süredir tartışmalara konu olan tünelde çekildi.

SÖZDE TAPINAK ARIYORLAR AMA...

Söz konusu tünel, İsrail yönetimi tarafından yaklaşık 12 yıl süren kazı çalışmalarıyla oluşturuldu. Amaç olarak "efsanevi Yahudi tapınağının kalıntılarını aramak" gösterilmiş olsa da, bugüne dek herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanmadı. Bu süreçte Mescid-i Aksa'nın altına kadar ulaşan kazılar, yapının temellerine zarar verdiği iddia edildi.

'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı

MESCİD-İ AKSA'NIN ALTINA SİNAGOG İNŞA EDİLDİ

Yıllar süren çalışmalar sonucunda, Mescid-i Aksa'nın altına bir sinagog inşa edildiği bildirildi. Bu durum uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekerken, uzmanlar bu yapılaşmanın Aksa'nın taşıyıcı sistemine zarar verdiğini ve çökme riskini artırdığını ifade ediyor.

'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı

PROVOKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Netanyahu'nun bu sembolik tünelde çekilmiş video aracılığıyla verdiği mesaj, hem Filistin tarafında hem de uluslararası alanda "provokatif" bir adım olarak değerlendirildi. Video, İsrail'in Kudüs üzerindeki tartışmalı uygulamalarını bir kez daha dünya gündemine taşıdı.

Diplomasi, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Kudüs, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar:
    Kutsal Ahid Sandığının Peşindeler 2 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Kutsal Ahit sandığının Peşindeler 2 0 Yanıtla
  • babasultan:
    Gazze Kasabı ne demek, hadsizliğe bak .. Adam Orta Doğu'da ne kadar İslami terör gurubu varsa içinden geçmiş, inlerine girmiş.. denyonun biri çıkacak kasap dicek .. Adam islama en büyük hizmeti yapıyor.. kendilerine İslamcı, cihatçı diyen ama cami bombalayan terör guruplarının içinden geçiyor.. Allah seni ve yüce ordunu korusun Sn. Netenyahu... 1 0 Yanıtla
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