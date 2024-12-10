İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralananların sayısının ise 106 bin 188'e yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 431 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralı sayısının ise 106 bin 188'e yükseldiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Gazze Şeridi'nde Saldırılarda Ölü Sayısı 44 Bini Geçti - Son Dakika
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